Ep. 79 – Quello con il nuovo Zelda e i problemi di Ubisoft

Nelle scorse settimane Sony e Nintendo hanno tenuto due eventi in occasione del “Tokyo Games Show”, mostrando diversi nuovi giochi tra cui i promettenti Hell is Us e Ghost of Yotei, il seguito dell’apprezzatissimo Ghost of Tsushima. In questo episodio di Joypad si è poi parlato anche della difficile situazione di Ubisoft, alle prese con l’inusuale rinvio di un gioco della serie Assassin’s Creed, dell’implosione di Annapurna Interactive ma anche di tre giochi notevoli come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, il remake di Silent Hill 2 e UFO 50. I consigli della settimana sono la versione mobili di Balatro, Thank Goodness You’re Here! (un’avventura bizzarrona) e il catalogo di videogiochi per dispositivi mobile di Netflix.