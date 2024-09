Ep. 78 – Quello con PS5 Pro, Concord e quello che ci siamo persi in estate

Il primo episodio della sesta stagione di Joypad, il podcast di videogiochi del Post condotto da Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini, si apre con l’annuncio di PlayStation 5 Pro e Concord, un gioco pubblicato e ritirato dal mercato in poco più di due settimane. Dopo aver fatto il punto su tutte le cose successe in estate, tra cui le confuse strategie di Microsoft e Sony riguardo alle loro console, gli annunci della Gamescom e l’anniversario del Gamergate, si parla dei giochi già usciti o in uscita a breve, tra cui Astro Bot, Star Wars Outlaws e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. I consigli della settimana sono due libri (Musica per videogiochi e Traces of Two Pasts, editi da Edizioni Dedalo e JPOP), un gioco “molto giapponese ” (Kunitsu-Gami: Path of the Goddess) e una collection dedicata a Castelvania.