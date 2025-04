Senago, Milano – 27 maggio 2023 – Seconda parte

La sera del 28 maggio 2023 un uomo di 30 anni si presenta alla stazione dei carabinieri di Senago, in provincia di Milano. Denuncia la scomparsa della sua compagna, incinta di sette mesi.

La donna, di 29 anni, si chiama Giulia Tramontano. In realtà quando viene presentata la denuncia di scomparsa è già morta. L’uomo è Alessandro Impagnatiello, verrà arrestato pochi giorni dopo con l’accusa di averla uccisa.

Le indagini si concentrarono su alcune ricerche fatte su Internet da Alessandro Impagnatiello, già a partire dai mesi precedenti, sulla ricostruzione di messaggi WhatsApp e su chi realmente avesse mandato quei messaggi, sui filmati di una videocamera privata di sorveglianza. E soprattutto sulla ricostruzione, grazie alle testimonianze di un’altra ragazza, di cosa era avvenuto nel periodo precedente al delitto.

Determinante nel corso del processo fu stabilire in primo luogo se Alessandro Impagnatiello fosse capace di intendere e di volere, se soffrisse quindi di patologie tali da determinarne l’incapacità, ma soprattutto se ci fosse stata o meno premeditazione. L’aggravante della premeditazione comporta un aumento della pena. Su questo punto, e sulla differenza tra premeditazione e preordinazione, l’accusa e la difesa hanno dato interpretazioni diverse.

In primo grado i giudici hanno condannato Alessandro Impagnatiello all’ergastolo, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Hanno spiegato nelle motivazioni della sentenza come e perché sono arrivati a questa decisione.