Su una cosa l’Europa era prima, con Paola Tamma

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
Sulle politiche climatiche l’Unione Europea ha sempre avuto obiettivi ambiziosi. Ma da qualche anno le cose sono cambiate. Con Paola Tamma, corrispondente da Bruxelles per il Financial Times.

I consigli di Paola Tamma
Il mattinale Europeo
Il podcast The Europeans
La peste di Tonia Mastrobuoni

