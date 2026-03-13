Speciale – Trump è impantanato
Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo
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Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo.
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