Speciale – L’ultimatum di Trump
Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele.
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Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele.
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