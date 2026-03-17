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Speciale – Israele dice di aver ucciso Ali Larijani

Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
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Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato.

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