NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italiana

La nuova Guida Suprema dell’Iran ha finalmente mandato il suo primo comunicato, ma ancora non si fa vedere

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La nuova Guida Suprema dell’Iran ha finalmente mandato il suo primo comunicato, ma ancora non si fa vedere.

Altri episodi

Speciale – L’Iran ha cambiato strategia di guerra

Speciale – L’Iran ha cambiato strategia di guerra

Giorgia Meloni finalmente ha riferito in parlamento, l’osservatorio Mojtaba e una strana trasmissione radio

11 mar 2026 - 20 min
Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Una puntata di Globo per spiegare la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, e le sue conseguenze

11 mar 2026 - 44 min
Speciale – Trump si è già stancato?

Speciale – Trump si è già stancato?

Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra

10 mar 2026 - 18 min
Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo

9 mar 2026 - 16 min
Speciale – Il fiume di fuoco e l&#8217;acqua potabile

Speciale – Il fiume di fuoco e l’acqua potabile

L'attesa per la nomina della nuova Guida suprema dell'Iran, e perché in questa guerra anche le immagini contano

8 mar 2026 - 14 min