Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italiana
La nuova Guida Suprema dell’Iran ha finalmente mandato il suo primo comunicato, ma ancora non si fa vedere
Altri episodi
Speciale – L’Iran ha cambiato strategia di guerra
Giorgia Meloni finalmente ha riferito in parlamento, l’osservatorio Mojtaba e una strana trasmissione radio
11 mar 2026 - 20 min
Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano
Una puntata di Globo per spiegare la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, e le sue conseguenze
11 mar 2026 - 44 min
Speciale – Trump si è già stancato?
Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra
10 mar 2026 - 18 min
Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei
Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo
9 mar 2026 - 16 min