NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Se Putin ti vuole morto, con Bill Browder (versione italiana)

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Negli anni Duemila Bill Browder era un ricco investitore in Russia. Oggi è uno dei più importanti attivisti per i diritti umani, ha promosso una legge per sanzionare i criminali russi, e Putin ha cercato più volte di catturarlo e infine di ucciderlo. In questa puntata di Globo parliamo della sua storia, ma anche di Donald Trump, dei negoziati in Ucraina, e di cosa non sta funzionando nelle sanzioni.

Sfida allo zar, di Bill Browder

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

When Putin Wants You Dead, with Bill Browder (original English version)

When Putin Wants You Dead, with Bill Browder (original English version)

10 dic 2025 - 47 min
Basta una frase per fare arrabbiare la Cina, con Guido Alberto Casanova

Basta una frase per fare arrabbiare la Cina, con Guido Alberto Casanova

3 dic 2025 - 44 min
L&#8217;invasione degli alieni 500 anni fa, con Davide Domenici

L’invasione degli alieni 500 anni fa, con Davide Domenici

26 nov 2025 - 60 min
L&#8217;avanzata di al Qaida in Mali, con Andrea de Georgio

L’avanzata di al Qaida in Mali, con Andrea de Georgio

19 nov 2025 - 42 min
Niente mi aveva preparato, live con Jean-Pierre Filiu

Niente mi aveva preparato, live con Jean-Pierre Filiu

12 nov 2025 - 27 min