Pane, vita, libertà, con Pegah Moshir Pour

Nella puntata di Globo di oggi spieghiamo perché le enormi proteste di questi giorni in Iran sono diverse da quelle che le hanno precedute

di Eugenio Cau
Con Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice italo-iraniana, parliamo delle enormi proteste delle ultime settimane in Iran. Spieghiamo perché questa volta sono diverse dalle altre, come sono cominciate, quanto sono diffuse e la repressione brutale del regime, che sta facendo migliaia di morti.

Sul Post: Polizia, bassij e Guardiani della rivoluzione Come fanno gli iraniani ad aggirare il blocco di internet

