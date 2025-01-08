Pane, vita, libertà, con Pegah Moshir Pour
Nella puntata di Globo di oggi spieghiamo perché le enormi proteste di questi giorni in Iran sono diverse da quelle che le hanno precedute
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Con Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice italo-iraniana, parliamo delle enormi proteste delle ultime settimane in Iran. Spieghiamo perché questa volta sono diverse dalle altre, come sono cominciate, quanto sono diffuse e la repressione brutale del regime, che sta facendo migliaia di morti.
Sul PostPolizia, bassij e Guardiani della rivoluzione – Come fanno gli iraniani ad aggirare il blocco di internet–
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Il nuovo mondo di Trump, con Vittorio Emanuele Parsi
7 gen 2026 - 54 min
Com’è andata a finire nel 2025, con gli ospiti di Globo
31 dic 2025 - 38 min
Natale in Islanda, con Leonardo Piccione
24 dic 2025 - 57 min
Il trauma che spiega la Cina, con Tania Branigan (italiano)
17 dic 2025 - 47 min
The trauma that shaped China, with Tania Branigan (original English version)
17 dic 2025 - 51 min