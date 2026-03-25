Non rassegnarsi alla guerra, con Paolo Giordano
Come la guerra è tornata anche nelle società occidentali, dopo decenni di rimozione, e come fare per raccontarla
La guerra è entrata nelle nostre vite ormai da anni, e sembra essere diventata una costante. Parliamo di come comprenderla, di come raccontarla e di come evitare di assuefarsi alla violenza. Con Paolo Giordano, scrittore e da ultimo curatore di Da vicino, una raccolta di saggi sul giornalismo di guerra.
Da vicino, a cura di Paolo Giordano
I consigli di Paolo GiordanoPut Your Soul On Your Hand and Walk di Sepideh Farsi – Un terribile amore per la guerra di James Hillman – La guerra è cambiata di Alessandro Arduino– Il film
Altri episodi
Speciale – La maledizione di Caracas
Ci sono nuove notizie sui fantomatici negoziati, i contratti del gas naturale, e cosa succede in Cisgiordania
Speciale – Non era un ultimatum
Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff
Speciale – L’ultimatum di Trump
Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele.
Speciale – Perché preoccuparsi di due missili nell’oceano Indiano
Il ritorno dell’osservatorio Mojtaba e abituarsi a pensare l’impensabile, in questa guerra