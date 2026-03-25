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Non rassegnarsi alla guerra, con Paolo Giordano

Come la guerra è tornata anche nelle società occidentali, dopo decenni di rimozione, e come fare per raccontarla

di Eugenio Cau
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La guerra è entrata nelle nostre vite ormai da anni, e sembra essere diventata una costante. Parliamo di come comprenderla, di come raccontarla e di come evitare di assuefarsi alla violenza. Con Paolo Giordano, scrittore e da ultimo curatore di Da vicino, una raccolta di saggi sul giornalismo di guerra.

Da vicino, a cura di Paolo Giordano

I consigli di Paolo Giordano – Il film Put Your Soul On Your Hand and Walk di Sepideh Farsi  – Un terribile amore per la guerra di James Hillman  – La guerra è cambiata di Alessandro Arduino

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