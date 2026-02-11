NewsletterPodcast
Non è un buon momento per essere un generale cinese, con Simone Dossi

di Eugenio Cau
Negli ultimi mesi il presidente Xi Jinping ha decimato la leadership militare della Cina con enormi epurazioni, e questo potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Con Simone Dossi, docente di Relazioni internazionali all’Università Statale di Milano.

La muraglia d’acciaio, di Simone Dossi

I consigli di Simone Dossi
Active Defense: China’s Military Strategy Since 1949 di Taylor Fravel
I rapporti del SIPRI sulle spese militari
Il museo militare di Pechino

Cosa vuole ottenere Xi Jinping da tutte le epurazioni nell’esercito cinese
Le epurazioni dell’esercito cinese sono arrivate fino al generale più alto in grado

