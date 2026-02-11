Non è un buon momento per essere un generale cinese, con Simone Dossi
Negli ultimi mesi il presidente Xi Jinping ha decimato la leadership militare della Cina con enormi epurazioni, e questo potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Con Simone Dossi, docente di Relazioni internazionali all’Università Statale di Milano.
La muraglia d’acciaio, di Simone Dossi
I consigli di Simone Dossi
– Active Defense: China’s Military Strategy Since 1949 di Taylor Fravel
– I rapporti del SIPRI sulle spese militari
– Il museo militare di Pechino
Sul Post
– Cosa vuole ottenere Xi Jinping da tutte le epurazioni nell’esercito cinese
– Le epurazioni dell’esercito cinese sono arrivate fino al generale più alto in grado
