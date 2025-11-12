NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Niente mi aveva preparato, live con Jean-Pierre Filiu

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Jean-Pierre Filiu è uno storico e analista francese, esperto di Palestina, che è riuscito a fare un reportage straordinario: è entrato nella Striscia di Gaza nel pieno della guerra di Israele, mentre a tutta la stampa internazionale era vietato l’ingresso. Ne è uscito un libro, Niente mi aveva preparato, che il Post ha pubblicato con Altrecose, il progetto editoriale in collaborazione con Iperborea. Questa conversazione è stata registrata live al Talk del Post a Napoli, il 1° novembre 2025.

La mappa di cui parliamo nella conversazione:

Acquista Niente mi aveva preparato

Un estratto del libro

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

L&#8217;esperimento socialista di Zohran Mamdani, con Luciana Grosso

L’esperimento socialista di Zohran Mamdani, con Luciana Grosso

5 nov 2025 - 54 min
Il ritorno degli estremisti in Germania, con Tonia Mastrobuoni

Il ritorno degli estremisti in Germania, con Tonia Mastrobuoni

29 ott 2025 - 50 min
Su una cosa l’Europa era prima, con Paola Tamma

Su una cosa l’Europa era prima, con Paola Tamma

22 ott 2025 - 43 min
Meritarsi il Nobel per la Pace, con Irene Panozzo

Meritarsi il Nobel per la Pace, con Irene Panozzo

15 ott 2025 - 54 min
Una proposta radicale per il futuro della Palestina, con Ilan Pappé

Una proposta radicale per il futuro della Palestina, con Ilan Pappé

8 ott 2025 - 50 min