Natale in Islanda, con Leonardo Piccione
Negli ultimi 15 anni, da quando l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull la rese una delle più importanti mete turistiche del mondo, molte cose sono cambiate in Islanda. Non le tradizioni di Natale. Con Leonardo Piccione, scrittore che vive in Islanda.
Insegnare a nuotare a una foca di Leonardo Piccione
I consigli di Leonardo PiccioneIl tempo e l’acqua di Andri Snær Magnason– L’album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows di Damon Albarn – Il film Storie di cavalli e di uomini di Benedikt Erlingsson –
