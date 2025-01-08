NewsletterPodcast
Natale in Islanda, con Leonardo Piccione

di Eugenio Cau
Negli ultimi 15 anni, da quando l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull la rese una delle più importanti mete turistiche del mondo, molte cose sono cambiate in Islanda. Non le tradizioni di Natale. Con Leonardo Piccione, scrittore che vive in Islanda.

Insegnare a nuotare a una foca di Leonardo Piccione

Sul PostIn Islanda a Natale si cantano le canzoni italiane In Islanda i libri sono il miglior regalo di Natale Oggi siamo più preparati a un’eruzione come quella dell’Eyjafjallajökull

I consigli di Leonardo Piccione– L’album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows di Damon Albarn– Il film Storie di cavalli e di uomini di Benedikt Erlingsson– Il tempo e l’acqua di Andri Snær Magnason

