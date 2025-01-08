Meritarsi il Nobel per la Pace, con Irene Panozzo
Negli scorsi giorni è stato annunciato il premio Nobel per la Pace, e qui a Globo abbiamo deciso di fare una specie di esperimento mentale. Se stesse a noi decidere, a chi daremmo quest’anno il più prestigioso premio politico del mondo? La risposta è semplice e ovvia: al presidente Donald Trump – scherzo, scherzo!
La risposta è che, senza nulla togliere alla capa dell’opposizione in Venezuela María Corina Machado, che il Nobel se lo merita eccome, noi a Globo quest’anno il premio l’avremmo dato alle Emergency Response Rooms del Sudan, un’organizzazione di mutuo aiuto che sta salvando migliaia di vite nel mezzo di una guerra civile spaventosa e della crisi umanitaria più grave al mondo.
I consigli di Irene Panozzo“Atar Magazine” – Il sito di notizie “Ayin Network” – La rivista KhartoonMag – Il vignettista Khalid AlBaih– La scrittrice Leila Abulela – La scrittrice Stella Gaitano – La rivista
Due anni di guerra civile in Sudan– L'assedio di Al Fashir – Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie – Che cos'è il Sudan–
