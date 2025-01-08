NewsletterPodcast
Meritarsi il Nobel per la Pace, con Irene Panozzo

di Eugenio Cau
Negli scorsi giorni è stato annunciato il premio Nobel per la Pace, e qui a Globo abbiamo deciso di fare una specie di esperimento mentale. Se stesse a noi decidere, a chi daremmo quest’anno il più prestigioso premio politico del mondo? La risposta è semplice e ovvia: al presidente Donald Trump – scherzo, scherzo!
La risposta è che, senza nulla togliere alla capa dell’opposizione in Venezuela María Corina Machado, che il Nobel se lo merita eccome, noi a Globo quest’anno il premio l’avremmo dato alle Emergency Response Rooms del Sudan, un’organizzazione di mutuo aiuto che sta salvando migliaia di vite nel mezzo di una guerra civile spaventosa e della crisi umanitaria più grave al mondo.

I consigli di Irene Panozzo– La scrittrice Leila Abulela– La scrittrice Stella Gaitano– La rivista “Atar Magazine” – Il sito di notizie “Ayin Network” La rivista KhartoonMag Il vignettista Khalid AlBaih

Sul PostDue anni di guerra civile in SudanL’assedio di Al Fashir Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie Che cos’è il Sudan

