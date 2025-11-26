L’invasione degli alieni 500 anni fa, con Davide Domenici

Poche settimane fa il governo della Spagna ha chiesto scusa a quello del Messico per le ingiustizie commesse durante la conquista coloniale dei suoi territori, oltre 500 anni fa. Questa è una puntata su quella storia incredibile e straordinaria, in cui parleremo di aztechi, conquistadores, indigeni, rivoluzionari, zapatisti, fino ad arrivare ai rapporti tra America Latina ed Europa. Con Davide Domenici, docente di Discipline demoetnoantropologiche all’Università di Bologna.

I consigli di Davide Domenici

– “México Profundo” di Guillermo Bonfil Batalla

– “La memoria dei vinti” di Miguel Léon-Portilla

– “Il quinto sole” di Camilla Townsend

– Il fumetto online “Aztec Empire”

Sul Post

– La Spagna si è scusata col Messico, alla fine

– La storia della Madonna di Guadalupe