L’invasione degli alieni 500 anni fa, con Davide Domenici

di Eugenio Cau
Poche settimane fa il governo della Spagna ha chiesto scusa a quello del Messico per le ingiustizie commesse durante la conquista coloniale dei suoi territori, oltre 500 anni fa. Questa è una puntata su quella storia incredibile e straordinaria, in cui parleremo di aztechi, conquistadores, indigeni, rivoluzionari, zapatisti, fino ad arrivare ai rapporti tra America Latina ed Europa. Con Davide Domenici, docente di Discipline demoetnoantropologiche all’Università di Bologna.

I consigli di Davide Domenici
– “México Profundo” di Guillermo Bonfil Batalla
– “La memoria dei vinti” di Miguel Léon-Portilla
– “Il quinto sole” di Camilla Townsend
– Il fumetto online “Aztec Empire

Sul Post
La Spagna si è scusata col Messico, alla fine
La storia della Madonna di Guadalupe

