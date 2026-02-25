La “remigrazione” è un cavallo di Troia, con Annalisa Camilli
In questi anni è diventata mainstream, e sta contribuendo a cambiare il dibattito pubblico sull'immigrazione: capiamo che cos'è
Il concetto di “remigrazione” è relativamente nuovo, ma è diventato centrale nel dibattito politico di tutta Europa: in questa puntata spieghiamo che cos’è, e perché è pericoloso. Con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta di migrazione.
I consigli di Annalisa CamilliStoria dell’immigrazione straniera in Italia di Michele Colucci – Il podcast Complotti di Leonardo Bianchi – Le radici profonde di Valerio Renzi–
Sul PostCos’è esattamente questa “remigrazione” – E i centri per i migranti in Albania? – L’accordo tra i paesi europei sull’immigrazione piace alla destra–
