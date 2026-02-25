NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La “remigrazione” è un cavallo di Troia, con Annalisa Camilli

In questi anni è diventata mainstream, e sta contribuendo a cambiare il dibattito pubblico sull'immigrazione: capiamo che cos'è

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il concetto di “remigrazione” è relativamente nuovo, ma è diventato centrale nel dibattito politico di tutta Europa: in questa puntata spieghiamo che cos’è, e perché è pericoloso. Con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta di migrazione.

I consigli di Annalisa CamilliStoria dell’immigrazione straniera in Italia di Michele Colucci – Il podcast Complotti di Leonardo Bianchi Le radici profonde di Valerio Renzi

Sul PostCos’è esattamente questa “remigrazione” E i centri per i migranti in Albania? L’accordo tra i paesi europei sull’immigrazione piace alla destra

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Togliere i social ai giovani, con Giovanna Mascheroni

Togliere i social ai giovani, con Giovanna Mascheroni

Dopo l'Australia, molti paesi del mondo vogliono vietare i social media alle persone minori di 15-16 anni: funziona?

18 feb 2026 - 52 min
Non è un buon momento per essere un generale cinese, con Simone Dossi

Non è un buon momento per essere un generale cinese, con Simone Dossi

Xi Jinping ha praticamente decimato la leadership dell'esercito della Cina, e potrebbero esserci conseguenze inaspettate

11 feb 2026 - 56 min
Distruggere le macchine, con Brian Merchant

Distruggere le macchine, con Brian Merchant

I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale

4 feb 2026 - 54 min
Destroying the Machines, with Brian Merchant

Destroying the Machines, with Brian Merchant

4 feb 2026 - 65 min
Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci

Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci

Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti

28 gen 2026 - 63 min