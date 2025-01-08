La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo Parigi
Prendete il mappamondo, orientatelo verso il Polo Nord, e capirete meglio l'ossessione e le minacce di Donald Trump
In questa puntata partiremo dalla Groenlandia ma parleremo soprattutto dell’Artico, che sta diventando una delle regioni più importanti del mondo. Tenete a portata di mano un mappamondo, se potete. Con Leonardo Parigi, giornalista e fondatore di Osservatorio Artico.
I consigli di Leonardo ParigiArctic Today e Barents Observer – I Boreali, il festival nordico di Iperborea– Il gruppo norvegese Röyksopp – I giornali di settore come
Sul PostCome vivono in Groenlandia tutta questa attenzione – In Groenlandia non c’è più nemmeno una libreria
– Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla Groenlandia
