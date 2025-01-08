NewsletterPodcast
La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo Parigi

Prendete il mappamondo, orientatelo verso il Polo Nord, e capirete meglio l'ossessione e le minacce di Donald Trump

di Eugenio Cau
In questa puntata partiremo dalla Groenlandia ma parleremo soprattutto dell’Artico, che sta diventando una delle regioni più importanti del mondo. Tenete a portata di mano un mappamondo, se potete. Con Leonardo Parigi, giornalista e fondatore di Osservatorio Artico.

I consigli di Leonardo Parigi– Il gruppo norvegese Röyksopp– I giornali di settore come Arctic Today e Barents Observer – I Boreali, il festival nordico di Iperborea 

Sul PostCome vivono in Groenlandia tutta questa attenzione In Groenlandia non c’è più nemmeno una libreria 
Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla Groenlandia

