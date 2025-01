La diplomazia degli ostaggi, con Farian Sabahi

Per l’Iran incarcerare cittadini occidentali per ottenere qualcosa in cambio è diventato un modo di fare politica. Questa pratica ha un nome, si chiama “diplomazia degli ostaggi”, e ha una lunga storia. Con Farian Sabahi, docente e scrittrice, autrice di “Storia dell’Iran” e “Noi donne di Teheran”.

Sul Post

– Come si è comportato il Post in queste tre settimane

– I momenti che hanno contato nella liberazione di Cecilia Sala

I consigli di Farian Sabahi

– Il documentario “COUP 53”

– Il film “Argo”

– Il libro “Mio zio Napoleone” di Iraj Pezeshkzad