Israele, Palestina, e 21 giorni a Evin, con Cecilia Sala
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il nuovo libro di Cecilia Sala si intitola I figli dell’odio e racconta come l’odio è cresciuto nella regione di cui Cecilia Sala si è occupata di più di recente, il Medio Oriente. Si parla di Israele, di Palestina, di Iran. E del carcere di Evin, dove Cecilia Sala è stata prigioniera per 21 giorni.
I consigli di Cecilia Sala“Shoshana” – “La vittoria maledetta” di Ahron Bregman – “Memoirs of a Jewish Extremist” di Yossi Klein Halevi– Il film
Sul PostIl palestinese che aspetta la guerra civile in Israele–
