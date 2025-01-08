NewsletterPodcast
Il trauma che spiega la Cina, con Tania Branigan (italiano)

di Eugenio Cau
La giornalista del Guardian Tania Branigan ha scritto un libro che racconta la Rivoluzione culturale cinese tramite gli occhi dei suoi sopravvissuti, ma soprattutto che racconta la Cina di oggi. Memoria rossa racconta come il più grande trauma della storia cinese recente abbia plasmato il paese e il suo leader, Xi Jinping.

Memoria rossa di Tania Branigan

I consigli di Tania BraniganRed-Colour News Soldier di Li Zhensheng The Cowshed di Ji Xianlin– Il film Lettere di uno sconosciuto

I libri citati nella conversazioneThe Party’s Interests Come First di Joseph Torigian Maoism: A Global History di Julia Lovell

