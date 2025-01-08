Il trauma che spiega la Cina, con Tania Branigan (italiano)
La giornalista del Guardian Tania Branigan ha scritto un libro che racconta la Rivoluzione culturale cinese tramite gli occhi dei suoi sopravvissuti, ma soprattutto che racconta la Cina di oggi. Memoria rossa racconta come il più grande trauma della storia cinese recente abbia plasmato il paese e il suo leader, Xi Jinping.
Memoria rossa di Tania Branigan
I consigli di Tania BraniganRed-Colour News Soldier di Li Zhensheng – The Cowshed di Ji Xianlin – Il film Lettere di uno sconosciuto–
I libri citati nella conversazioneThe Party’s Interests Come First di Joseph Torigian – Maoism: A Global History di Julia Lovell–
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.