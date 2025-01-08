NewsletterPodcast
Il ritorno degli estremisti in Germania, con Tonia Mastrobuoni

di Eugenio Cau
La Germania è nota per essere “il paese che ha fatto i conti con il suo passato nazista”. In parte è così, e in parte no. Con Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica e autrice di La peste. Indagine sulla destra in Germania.

La peste. Indagine sulla destra in Germania

I consigli di Tonia MastrobuoniLe origini culturali del Terzo Reich di George L. Mosse Un tedesco contro Hitler di Sebastian Haffner La banalità del male di Hannah Arendt

