Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

La guerra in Medio Oriente sta coinvolgendo alcuni dei più grandi paesi esportatori di idrocarburi al mondo, e le conseguenze della crisi energetica stanno diventando sempre più serie: sarà una guerra di resistenza. Ne parliamo con Giulia Giordano, Direttrice Strategia Mediterraneo e Globale del centro studi ECCO.

I consigli di Giulia Giordano

– Il modello di Energy Flux

– Il film La via del petrolio di Bernardo Bertolucci

– L’analista Aniseh Bassiri Tabrizi

Sul Post

