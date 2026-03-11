Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano
Una puntata di Globo per spiegare la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, e le sue conseguenze
La guerra in Medio Oriente sta coinvolgendo alcuni dei più grandi paesi esportatori di idrocarburi al mondo, e le conseguenze della crisi energetica stanno diventando sempre più serie: sarà una guerra di resistenza. Ne parliamo con Giulia Giordano, Direttrice Strategia Mediterraneo e Globale del centro studi ECCO.
I consigli di Giulia GiordanoIl modello di Energy Flux – Il film La via del petrolio di Bernardo Bertolucci – L’analista Aniseh Bassiri Tabrizi–
Sul PostLa crisi del petrolio rischia di durare a lungo – La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energia – Perché il prezzo della benzina è già aumentato–
