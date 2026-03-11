NewsletterPodcast
Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Una puntata di Globo per spiegare la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, e le sue conseguenze

di Eugenio Cau
La guerra in Medio Oriente sta coinvolgendo alcuni dei più grandi paesi esportatori di idrocarburi al mondo, e le conseguenze della crisi energetica stanno diventando sempre più serie: sarà una guerra di resistenza. Ne parliamo con Giulia Giordano, Direttrice Strategia Mediterraneo e Globale del centro studi ECCO.

I consigli di Giulia Giordano – Il modello di Energy Flux  – Il film La via del petrolio di Bernardo Bertolucci  – L’analista Aniseh Bassiri Tabrizi 

Sul Post – La crisi del petrolio rischia di durare a lungo  – La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energia  – Perché il prezzo della benzina è già aumentato

