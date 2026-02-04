NewsletterPodcast
Distruggere le macchine, con Brian Merchant

I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale

di Eugenio Cau
Ora che sta arrivando l’epoca dell’intelligenza artificiale, forse dovremmo tornare a studiare la storia dei luddisti. Con Brian Merchant, giornalista statunitense e autore di Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia.

Leggi Sangue nelle macchine

I consigli di Brian Merchant
The Making of the English Working Class di E.P. ThompsonFrankenstein di Guillermo del Toro I reietti dell’altro pianeta di Ursula K. Le Guin

 

