Distruggere le macchine, con Brian Merchant
I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale
Ora che sta arrivando l’epoca dell’intelligenza artificiale, forse dovremmo tornare a studiare la storia dei luddisti. Con Brian Merchant, giornalista statunitense e autore di Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia.
I consigli di Brian Merchant
– The Making of the English Working Class di E.P. Thompson – Frankenstein di Guillermo del Toro – I reietti dell’altro pianeta di Ursula K. Le Guin
