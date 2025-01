Com’è andata a finire nel 2024, con gli ospiti di Globo

Questa è la puntata di Capodanno di Globo, in cui raccontiamo come sono andate a finire alcune delle storie di Globo del 2024. Per farlo, siamo tornati a sentire alcuni degli ospiti che sono stati a Globo quest’anno. In questa puntata speciale ci sono: Francesco Costa sugli Stati Uniti, Anna Zafesova sulla Russia, Irene Panozzo sul Sudan, Anna Momigliano su Israele, Tonia Mastrobuoni sulla Germania, Matteo Miavaldi sull’India, Monica Ellena sulla Georgia.

Le loro puntate sono:

– Perché Trump ha vinto?, con Francesco Costa

– La morte e la vita di Alexei Navalny, con Anna Zafesova

– La guerra dimenticata in Sudan, con Irene Panozzo

– Israele non si vuole fermare, con Anna Momigliano

– La Germania non vuole spendere, con Tonia Mastrobuoni

– Narendra Modi ha vinto male, con Matteo Miavaldi

– La putinizzazione della Georgia, con Monica Ellena