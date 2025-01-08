A Life in Travel Writing, with Erika Fatland (original English version)
What does it mean to write about travel in the age of Google and Instagram? What do you write about, and how do you choose where to go and who to meet? On Globo we talk about it with Erika Fatland, one of the world’s most renowned travel writers, author of “Sovietistan” among others.
Erika Fatland’s recommendations
– “Death And The Penguin” by Andrei Kurkov
– “Moscoviada” by Yuriy Andrukhovych
– The film “Love” by Dag Johan Haugerud
