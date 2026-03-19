Ryan Gosling è solo nello spazio e Cinecittà si allarga

Qualcuno ha mandato Ryan Gosling nello spazio anche se lui non ricorda bene il perché in Project Hail Mary, invece sulla Terra rifacciamo Notte prima degli esami a 20 anni dall’originale e Italia e Spagna si mettono insieme per un film sulle corse in moto girato durante le vere gare del motomondiale. In più raccontiamo dell’espansione di Cinecittà e di come funziona l’attrazione di produzioni straniere in Italia.