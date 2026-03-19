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Ryan Gosling è solo nello spazio e Cinecittà si allarga

Abbiamo visto per voi non solo Project Hail Mary ma anche Idoli e Notte prima degli esami 3.0

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Qualcuno ha mandato Ryan Gosling nello spazio anche se lui non ricorda bene il perché in Project Hail Mary, invece sulla Terra rifacciamo Notte prima degli esami a 20 anni dall’originale e Italia e Spagna si mettono insieme per un film sulle corse in moto girato durante le vere gare del motomondiale. In più raccontiamo dell’espansione di Cinecittà e di come funziona l’attrazione di produzioni straniere in Italia.

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