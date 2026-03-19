Ryan Gosling è solo nello spazio e Cinecittà si allarga
Abbiamo visto per voi non solo Project Hail Mary ma anche Idoli e Notte prima degli esami 3.0
Qualcuno ha mandato Ryan Gosling nello spazio anche se lui non ricorda bene il perché in Project Hail Mary, invece sulla Terra rifacciamo Notte prima degli esami a 20 anni dall’originale e Italia e Spagna si mettono insieme per un film sulle corse in moto girato durante le vere gare del motomondiale. In più raccontiamo dell’espansione di Cinecittà e di come funziona l’attrazione di produzioni straniere in Italia.
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