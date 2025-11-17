Le cose che non dice Gabriele Muccino e il nostro inviato dal Sundance
Com'è il nuovo film di Muccino, e abbiamo contattato il nostro uomo al Sundance
Questa settimana abbiamo visto più film di quelli che entrano in un podcast del Post, ci siamo così concentrati su Le cose non dette di Gabriele Muccino, il film brasiliano che è la sorpresa degli Oscar, L’agente segreto, e la commedia horror politica di Sam Raimi Send Help. In più abbiamo preso tutto quel che si dice sul Sundance di quest’anno e l’abbiamo chiesto a chi sta lì.
