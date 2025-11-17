La grazia di Sorrentino, gli infetti di 28 anni dopo e chi sono gli “adulti Disney”
In questa puntata parliamo di un presidente della Repubblica italiana che ha risolto tutti i problemi tranne i suoi, di morti viventi molto sensibili e di una scelta di marketing della Disney che le si è ritorta contro
Tra i film che escono nei cinema italiani questa settimana c’è La grazia, uno dei film più positivi e leggeri di Paolo Sorrentino, in cui Toni Servillo interpreta il presidente della Repubblica, 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, secondo capitolo della trilogia di morti viventi 28 anni dopo e poi Sorry, Baby, uno dei film di cui più si è parlato per tutto il 2025 nella cerchia cinefila e con buone ragioni. In più vi raccontiamo il fenomeno degli “adulti Disney”, una categoria di marketing che sembrava una buona idea per la Disney ed è diventata ora una forza che guida molte mosse della società e ne influenza le scelte.
