NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

“Jay Kelly” di Noah Baumbach e cosa succede se piove sul red carpet

di Gabriele Niola
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

George Clooney porta al Lido un film-confessione, e non è il primo, ma per poco rischiava di non fare il tappeto rosso; Yorgos Lanthimos ha rifatto un film coreano e quindi per la prima volta ha raccontato una storia dritta. Per i moltissimi appassionati di cinema ungherese, invece, c’è il primo film con ambizioni da premio.

Altri episodi

&#8220;La Grazia&#8221; di Paolo Sorrentino e le richieste di Venice4Palestine

“La Grazia” di Paolo Sorrentino e le richieste di Venice4Palestine

28 ago 2025 - 11 min
L&#8217;edizione più prestigiosa da decenni e tutta la fatica per arrivarci

L’edizione più prestigiosa da decenni e tutta la fatica per arrivarci

27 ago 2025 - 12 min
L&#8217;82° Mostra del Cinema di Venezia: dal 27 agosto, tutti i giorni

L’82° Mostra del Cinema di Venezia: dal 27 agosto, tutti i giorni

22 ago 2025 - 2 min