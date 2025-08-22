“Jay Kelly” di Noah Baumbach e cosa succede se piove sul red carpet

George Clooney porta al Lido un film-confessione, e non è il primo, ma per poco rischiava di non fare il tappeto rosso; Yorgos Lanthimos ha rifatto un film coreano e quindi per la prima volta ha raccontato una storia dritta. Per i moltissimi appassionati di cinema ungherese, invece, c’è il primo film con ambizioni da premio.