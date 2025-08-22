“After the Hunt” di Luca Guadagnino e il documentario sulla caccia a degli elefanti che forse non esistono

Il nuovo film di Luca Guadagnino inizia come uno di Woody Allen, parla di molestie sessuali e ha un’opinione che potrebbe portargli dei problemi. Dopo aver ritirato il premio alla carriera Werner Herzog ha anche presentato il suo ultimo documentario, in cui dà la caccia agli elefanti più grandi del mondo che nessuno però ha mai visto. Park Chan-wook, regista molto noto a inizio anni 2000 per Old Boy, ha presentato una commedia a cui ha lavorato per 15 anni.