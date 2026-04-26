Parlarne tra amici intorno a un Comodino

In questa puntata speciale di Comodino registrata durante Voices, lo scorso 11 aprile, Ludovica Lugli e Giulia Pilotti hanno riletto il decalogo dei diritti del lettore di Daniel Pennac, insieme a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati, autori e voci del podcast Parlarne tra amici.

Il decalogo fa parte del saggio Come un romanzo, firmato da Daniel Pennac e pubblicato nell’edizione originale francese nel 1992. In questo libro Pennac propone un metodo per avvicinare gli adolescenti alla lettura, basato sull’idea che sia necessario far scoprire ai ragazzi che leggere romanzi è un piacere, più che un dovere. Il decalogo dei diritti del lettore è il manifesto di questo metodo e comprende:

1) Il diritto di non leggere

2) Il diritto di saltare le pagine

3) Il diritto di non finire un libro

4) Il diritto di rileggere

5) Il diritto di leggere qualsiasi cosa

6) Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa)

7) Il diritto di leggere ovunque

8) Il diritto di spizzicare

9) Il diritto di leggere a voce alta

10) Il diritto di tacere