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Parlarne tra amici intorno a un Comodino

Il decalogo dei lettori di Daniel Pennac è ancora attuale? Ne abbiamo parlato live da Voices, insieme a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati

di Ludovica Lugli, Giulia Pilotti
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In questa puntata speciale di Comodino registrata durante Voices, lo scorso 11 aprile, Ludovica Lugli e Giulia Pilotti hanno riletto il decalogo dei diritti del lettore di Daniel Pennac, insieme a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati, autori e voci del podcast Parlarne tra amici.

Il decalogo fa parte del saggio Come un romanzo, firmato da Daniel Pennac e pubblicato nell’edizione originale francese nel 1992. In questo libro Pennac propone un metodo per avvicinare gli adolescenti alla lettura, basato sull’idea che sia necessario far scoprire ai ragazzi che leggere romanzi è un piacere, più che un dovere. Il decalogo dei diritti del lettore è il manifesto di questo metodo e comprende:

1) Il diritto di non leggere2) Il diritto di saltare le pagine3) Il diritto di non finire un libro4) Il diritto di rileggere5) Il diritto di leggere qualsiasi cosa6) Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa)7) Il diritto di leggere ovunque8) Il diritto di spizzicare9) Il diritto di leggere a voce alta10) Il diritto di tacere

Dall’uscita di Come il romanzo sono passati più di 30 anni, e in questa puntata ci chiediamo se il decalogo sia ancora attuale, o abbia bisogno di qualche aggiornamento o correzione. Oppure potrebbe essere arrivato il momento di aggiungere qualche dovere?

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