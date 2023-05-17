Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole
Per contrastare il riscaldamento globale, c’è chi propone di oscurare il Sole rendendo la Terra più riflettente, in modo da farle assorbire meno raggi solari. Se ne discute da decenni, ma ora una società israelo-statunitense dice di essere pronta per i primi esperimenti, irrorando la stratosfera di piccole particelle riflettenti. Che cosa mai potrà andare storto? Ci occupiamo poi delle misteriose origini del gatto domestico: da dove arriva, quando ha iniziato a farci compagnia e perché una nuova ricerca mette in dubbio molte delle nostre certezze feline.
– Lo strano e totalmente reale piano per oscurare il Sole e invertire il riscaldamento globale – Una startup raccoglie 60 milioni di dollari per testare la tecnologia di riflessione del Sole– Ce la sentiamo di cambiare il mondo? – Futuro Presente – La diaspora dei gatti dall’Africa– La dispersione dei gatti domestici dal Nord Africa all’Europa circa 2000 anni fa– Confessioni di un gattaro. Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione di Matteo Bordone
