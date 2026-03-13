Un anello per curarli?
I dispositivi per tenere traccia dell'attività fisica e della salute promettono molto, ma si portano dietro tanti problemi
Gli anelli, gli orologi e gli altri dispositivi per tenere traccia della propria attività cardiaca, del sonno, del movimento e di altri parametri biologici sono sempre più diffusi. Alcuni sono importanti per la gestione di malattie croniche come il diabete, altri fanno promesse più vaghe sulla loro utilità per la salute. Il loro successo si porta dietro non poche questioni, dall’ansia del monitoraggio alla regolamentazione, passando per la tutela dei nostri dati sanitari. Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Junior, ritiene siano la chiave per la sanità del futuro, ma con quali rischi? Ci occupiamo poi di boati in cielo e di fiction nella ricerca scientifica.
Leggi anche
– Il governo Trump vorrebbe che tutti indossassero uno di questi – MAHA diventa globale: la storia dell’ascesa del movimento Make Europe Healthy Again – Quando i prodotti per la salute e il benessere non valgono la pena di essere provati – La missione DART e gli asteroidi – Frammento spaziale si schianta contro una casa – Sta arrivando la fine del mondo? Con un capitolo di Emanuele Menietti – Una rivista medica afferma che i casi clinici pubblicati per 25 anni sono, in realtà, frutto di fantasia – Un ricercatore di fama ha insabbiato l’avvelenamento di un neonato?
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Le intelligenze artificiali vanno in guerra
Sono già usate da molti eserciti, tra opportunità, rischi e dilemmi etici
Cosa vuol dire davvero donare gli organi
E quali garanzie ci sono dalla scelta della donazione al momento del trapianto
Ci vuole una scientifica, con Stefano Nazzi
La scienza che si fa sulla scena del crimine è molto diversa da come ce la immaginiamo
Ho molti animali gay
Dai coleotteri ai primati non umani, i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono più diffusi di quanto immaginiamo