Tutto sui test genetici

Dalle intolleranze alimentari alla predisposizione a diverse malattie o condizioni, nelle farmacie e negli ambulatori medici vengono spesso proposti “test genetici” praticamente su qualsiasi cosa. Intorno alla maggior parte di questi esami c’è molto marketing e poca scienza, ma ce ne sono anche di utili e importanti per valutare alcuni problemi di salute. In questa puntata speciale del podcast proviamo a mettere ordine nella confusione dei test genetici, facendo chiarezza tra quello che si può e ha senso fare sul piano scientifico: dai test di screening pre e neonatali a quelli sulla predisposizione ad alcune malattie ereditarie, passando per quelli di paternità.

