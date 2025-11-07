NewsletterPodcast
PFAS italiani di ritorno, dall’India

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Una recente inchiesta giornalistica di Gianluca Liva, Anna Violato, Marta Frigerio e Filippo Tommasoli ha mostrato come l’azienda al centro del caso giudiziario sulla diffusione dei PFAS nell’ambiente in Veneto si sia in un certo senso spostata in India, trasferendo metodi e pratiche produttive seguite in Italia. Dopo il suo fallimento nel 2018, attrezzature e brevetti sono stati messi all’asta e acquistati nel 2019 da una sussidiaria della multinazionale indiana della chimica Laxmi Organic Industries. Buona parte degli impianti di Trissino sono stati smantellati e riassemblati in India, dove non sempre ci sono controlli adeguati sull’impatto ambientale delle attività industriali. Ci occupiamo poi dei veleni dei serpenti e di come i lama e gli alpaca possono darci una mano per contrastarli. Infine affrontiamo la differenza tra aromi e sapori ed esploriamo vecchie munizioni piene di stelle marine.

PFAS, la fabbrica dei veleni di Vicenza va a Mumbai Dove va a finire un impianto chimico occidentale che ha contaminato l’acqua potabile? In India Cos’è questa storia dei PFAS nell’acqua potabile Un singolo antidoto protegge da 17 diversi morsi di serpente– Le munizioni scaricate in mare nel Mar Baltico favoriscono un’elevata abbondanza e diversità dell’epifauna

La brutta fine di un farmaco per la malattia di Alzheimer

31 ott 2025 - 35 min
Il collasso ecologico a Gaza

24 ott 2025 - 35 min
Acchiappafantasmi fioriti e floppy disk da salvare

17 ott 2025 - 30 min
Un Premio Nobel è per sempre

10 ott 2025 - 32 min
L’ASMR e la scienza dei sussurri

3 ott 2025 - 33 min