L’intelligenza artificiale tra pazienti e medici
Usiamo sempre di più le AI per cercare informazioni sulla nostra salute, tra grandi opportunità e molti rischi
Usiamo i sistemi di intelligenza artificiale per produrre testi, immagini, video, documenti e un sacco di altre cose. E i sistemi di intelligenza artificiale usano i nostri dati per allenarsi, migliorare e diventare sempre più potenti, anche in ambito medico. Dalle applicazioni commerciali come ChatGPT Salute ai sistemi di analisi diagnostica, le AI cambieranno sempre di più il nostro modo di affrontare le questioni di salute a cominciare dalle visite dal medico. Ma quali rischi ci sono, oltre alle grandi opportunità? Ci occupiamo poi dell’enorme frana a Niscemi, in Sicilia, e di una novità scientifica per la Tour Eiffel.
