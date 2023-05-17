Leonardo DNA Vinci
Da più di dieci anni, diversi gruppi di ricerca provano a recuperare e ricostruire il DNA di Leonardo da Vinci, ma per farne cosa?
Da circa dieci anni, diversi gruppi di ricerca provano a recuperare e ricostruire il DNA di Leonardo da Vinci, con ricostruzioni della sua parentela, analisi sui resti dei suoi avi e studi delle tracce biologiche sui suoi disegni e manoscritti. La recente scoperta di materiale genetico su uno dei disegni attribuiti a Leonardo è un progresso promettente, ma a cosa serve recuperare il DNA di Leonardo? Vediamo poi perché alcuni studi sulle conseguenze delle microplastiche sulla salute umana hanno forse esagerato e che novità ci sono sulla sperimentazione animale in Italia.
