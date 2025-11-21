Le 12 fatiche della prova di medicina

Giovedì quasi 60mila matricole iscritte al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria hanno dato i primi esami necessari per confermare la loro iscrizione. È la prima volta che si usa questo sistema, che ha eliminato la classica prova di ingresso prima dell’iscrizione a medicina con il numero chiuso, ma che ha anche introdotto tantissime complicazioni e di fatto spostato il problema in avanti di sei mesi. Ai risultati delle prove di esame è collegata una graduatoria, un sistema di assegnazione ai corsi di laurea, l’indicazione per ogni matricola di un piano B e molte incertezze sul loro percorso universitario. Come le proverbiali 12 fatiche di Ercole, non c’è niente di scontato e ci sono molte cose che potrebbero andare storte. Ci occupiamo poi di una missione marziana in cui ha prevalso la cocciutaggine, con un risultato quasi insperato.

