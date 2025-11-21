NewsletterPodcast
Le 12 fatiche della prova di medicina

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Giovedì quasi 60mila matricole iscritte al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria hanno dato i primi esami necessari per confermare la loro iscrizione. È la prima volta che si usa questo sistema, che ha eliminato la classica prova di ingresso prima dell’iscrizione a medicina con il numero chiuso, ma che ha anche introdotto tantissime complicazioni e di fatto spostato il problema in avanti di sei mesi. Ai risultati delle prove di esame è collegata una graduatoria, un sistema di assegnazione ai corsi di laurea, l’indicazione per ogni matricola di un piano B e molte incertezze sul loro percorso universitario. Come le proverbiali 12 fatiche di Ercole, non c’è niente di scontato e ci sono molte cose che potrebbero andare storte. Ci occupiamo poi di una missione marziana in cui ha prevalso la cocciutaggine, con un risultato quasi insperato.

Leggi anche 

Il decreto ministeriale con le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e veterinaria Università: il Ministro Bernini firma il decreto di attuazione della riforma d’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria Perché in Italia mancano medici, mediche e non soloIl sito di ESCAPADE

 

