Il colesterolo ha fatto anche cose buone

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
L’azienda farmaceutica statunitense Merck & Co. (nota nel resto del mondo come MSD) ha annunciato i risultati molto promettenti di un nuovo farmaco che insieme alle statine contribuisce alla riduzione del colesterolo, con i partecipanti ai test clinici che hanno visto ridursi i livelli di LDL (il “colesterolo cattivo”) fino al 60 per cento in modo stabile per un anno. Ma che cosa rende “cattivo” o “buono” il colesterolo? E quella storia dei limiti cambiati anni fa per vendere più farmaci è vera? È tempo di una guida rapida. Ci spostiamo poi nell’Artico per una scoperta cosmica, eppure molto terrestre, che potrà aiutarci negli studi sul riscaldamento globale. Infine, ci occupiamo di multilinguismo e mente giovane.

Leggi anche:

La pillola di Merck per ridurre il colesterolo in aggiunta alle statine dà risultati paragonabili alle iniezioni – Cattiva prevenzione. I pericoli del consumismo sanitario di Roberta Villa Statine sconsigliate in TV Integratori a base di riso rosso fermentato: un’analisi delle sospette reazioni avverse La polvere cosmica rivela i cambiamenti dinamici nella copertura di ghiaccio marino dell’Artico centrale negli ultimi 30.000 anni Gli articoli del Post sulla COP30 Il multilinguismo protegge dall’invecchiamento accelerato

