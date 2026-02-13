NewsletterPodcast
Ho molti animali gay

Dai coleotteri ai primati non umani, i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono più diffusi di quanto immaginiamo

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Partendo da un grande campione di primati non umani, un nuovo studio ha analizzato i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso, provando a capire perché emergono e quali vantaggi sociali possono offrire. Le analisi hanno portato alla costruzione di un modello dal quale emerge che il comportamento omosessuale non è casuale, ma spesso è il risultato di una strategia adattiva per vivere meglio in contesti sociali complessi. Ci occupiamo poi dello smantellamento delle regole contro il riscaldamento globale negli Stati Uniti, che ci riguardano tutte e tutti, e di come è stata raccontata la morte del fisico italiano Antonino Zichichi.

Le pressioni ecologiche e sociali guidano il comportamento sessuale tra individui dello stesso sesso nei primati non umani Un nuovo studio indaga come si sono evoluti i comportamenti omosessuali nei primati non umani Accoppiamento femmina-femmina nei gabbiani occidentali (Larus occidentalis) nella California meridionale Le regole sul clima sul sito dell’EPA statunitense Gli alleati di Trump vicini alla “vittoria totale” nell’eliminazione della regolamentazione climatica degli Stati Uniti È morto il fisico Antonino Zichichi

