Ho molti animali gay
Dai coleotteri ai primati non umani, i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono più diffusi di quanto immaginiamo
Partendo da un grande campione di primati non umani, un nuovo studio ha analizzato i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso, provando a capire perché emergono e quali vantaggi sociali possono offrire. Le analisi hanno portato alla costruzione di un modello dal quale emerge che il comportamento omosessuale non è casuale, ma spesso è il risultato di una strategia adattiva per vivere meglio in contesti sociali complessi. Ci occupiamo poi dello smantellamento delle regole contro il riscaldamento globale negli Stati Uniti, che ci riguardano tutte e tutti, e di come è stata raccontata la morte del fisico italiano Antonino Zichichi.
