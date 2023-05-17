Ci siamo già visti? Una puntata live, con Sadie Dingfelder
Sabato 20 settembre, durante Talk a Faenza, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino hanno chiacchierato con Sadie Dingfelder del suo libro Ci siamo già visti?, dove spiega come ha scoperto di essere affetta da prosopagnosia, stereocecità, afantasia e da altre sindromi della memoria e del riconoscimento, e il suo percorso di conoscenza e di accettazione delle peculiarità del suo cervello.
