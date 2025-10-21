NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Per capire cosa faceva Charlie Kirk bisogna conoscere una cosa molto americana

di Antonio Russo
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

E cioè il ruolo dei dibattiti nei college, che hanno esasperato la polarizzazione attraverso la sopraffazione dialettica

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

Altri episodi

Israele ha messo in crisi l’eccezionale capacità diplomatica del Qatar

Israele ha messo in crisi l’eccezionale capacità diplomatica del Qatar

21 set 2025 - 7 min
Una tassa senza senso pagata dai comuni italiani

Una tassa senza senso pagata dai comuni italiani

21 set 2025 - 6 min
Storie comuni di foto condivise senza consenso

Storie comuni di foto condivise senza consenso

14 set 2025 - 12 min
Com’è che l’Italia è diventata imbattibile, nella pallavolo

Com’è che l’Italia è diventata imbattibile, nella pallavolo

14 set 2025 - 10 min
Al forum di Cernobbio le cose più rilevanti succedono nelle pause

Al forum di Cernobbio le cose più rilevanti succedono nelle pause

14 set 2025 - 8 min