La storia di uno dei reportage più importanti di tutti i tempi
Nel 1946 il giornalista statunitense John Hersey raccontò per la prima volta le devastanti conseguenze della bomba atomica su Hiroshima
Potete leggere l’articolo qui.
