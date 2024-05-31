In Cisgiordania i coloni stanno cercando di prendersi tutto
Abbiamo assistito a una loro incursione in una casa palestinese: sono sempre più frequenti, producono un effetto storico, e le autorità israeliane stanno sempre dalla stessa parte
Potete leggere l’articolo e vedere le foto di Gabriele Micalizzi a questa pagina.
