Come un piccolo sciopero ha portato Max Mara ad annullare un grosso investimento

di Mariasole Lisciandro
Il progetto del “polo della moda” a Reggio Emilia stava per partire, poi l’azienda ci ha ripensato per ragioni che a molti sembrano vendicative o pretestuose

Potete leggere l’articolo qui.

