Ep. 153 – Qualunque cosa significhi “ti amo”
La discussione intorno al “ti amo” detto ai propri figli, e altri neologismi dalla comunità di Amare Parole
Stefania Andreoli, ad Agorà, parla con Marco Carrara dei genitori che dicono “ti amo” ai figli, generando un’interessante polemica a scoppio ritardato. Ancora neologismi amaretti. La parola della settimana è rincospermo.
– Il pezzo di Agorà
– Un approfondimento sul Post
– Michele Cortelazzo Lalinguisticapertutti
– Il pezzo nostalgico su Repubblica
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