NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 153 – Qualunque cosa significhi “ti amo”

La discussione intorno al “ti amo” detto ai propri figli, e altri neologismi dalla comunità di Amare Parole

di Vera Gheno
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Stefania Andreoli, ad Agorà, parla con Marco Carrara dei genitori che dicono “ti amo” ai figli, generando un’interessante polemica a scoppio ritardato. Ancora neologismi amaretti. La parola della settimana è rincospermo.

Il pezzo di Agorà
Un approfondimento sul Post
Michele Cortelazzo Lalinguisticapertutti
Il pezzo nostalgico su Repubblica

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 152 — Assistenti sociali e una valanga di neologismi

Ep. 152 — Assistenti sociali e una valanga di neologismi

Assistenti sociali bersagli d’odio; una valanga di neologismi

3 mag 2026 - 24 min
Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana

Ep. 151 – Il genere nel mirino della politica italiana

La fatica di essere persone trans oggi in Italia. E il looksmaxxing

26 apr 2026 - 26 min
Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta

Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta

La pronuncia di Magyar e le questioni sollevate da chi ascolta Amare Parole

19 apr 2026 - 29 min
Ep. 149 &#8211; Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex

12 apr 2026 - 32 min
Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Un discorso di Valditara a Tor Bella Monaca e due parole sulla pratica dello zoombombing

5 apr 2026 - 35 min