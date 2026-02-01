Ep. 140 – Affacciati alla finestra di Overton
Tra Overton e rane bollite, considerazioni su cose inaccettabili alle quali ci stiamo abituando.
Tra Overton e rane bollite, considerazioni sulla fresca circolare congiunta Valditara-Piantedosi rispetto alla sicurezza a scuola e sul tentativo di schedatura dei professori di sinistra da parte di Azione Studentesca… con qualche riferimento agli USA. La parola della settimana è petricore.
– La finestra di Overton
– La rana bollita
– Un omicidio a scuola di Annalisa Camilli su Internazionale
– La schedatura dei prof di sinistra
– Petricore
