Ep. 139 – Ode alle parole nuove

Choppelganger, neologismo della Gen Z, disvelato. E come funziona la creazione di parole

di Vera Gheno
La pausa mentale dalle brutture del mondo continua. Concentriamoci su choppelganger, neologismo della Gen Z, e su come si formano le parole nuove.

Choppelganger su Urban Dictionary
Ugo Cardinale, Storie di parole nuove. Neologia e neologismi nell’Italia che cambia
La neologia su Treccani
Qualche informazione sui neologismi dal sito dell’Accademia della Crusca

Ep. 138 – Due considerazioni sul mancinismo

Il mancinismo non è certo un problema, ma la nostra lingua è piena di modi di dire che lo dipingono come tale (es. sinistro autostradale). La parola della settimana è tripofobia

18 gen 2026 - 28 min
Ep. 137 – Renee Nicole Good e Cloe Bianco

11 gen 2026 - 26 min
Ep. 136 – Circolare, circolare!

28 dic 2025 - 26 min
Ep. 135 – Il discorso della regina

21 dic 2025 - 33 min
Ep. 134 – Vietare le parole

14 dic 2025 - 30 min