Ep. 139 – Ode alle parole nuove
Choppelganger, neologismo della Gen Z, disvelato. E come funziona la creazione di parole
La pausa mentale dalle brutture del mondo continua. Concentriamoci su choppelganger, neologismo della Gen Z, e su come si formano le parole nuove.
– Choppelganger su Urban Dictionary
– Ugo Cardinale, Storie di parole nuove. Neologia e neologismi nell’Italia che cambia
– La neologia su Treccani
– Qualche informazione sui neologismi dal sito dell’Accademia della Crusca
