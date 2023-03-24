Ep. 134 – Vietare le parole
Un caro ascoltatore mi segnala un articolo uscito su JAMA, il Journal of the American Medical Association, in cui si parla dell’effetto del divieto di usare una serie di parole sul sistema sanitario statunitense. Ma cosa succede quando “chi comanda” manomette le parole, sia negli Stati Uniti sia da noi? La parola della settimana è omonazionalismo.
– When Words Disappear: How Banning Words Imperils Health Care Communication
– Atreju, Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Siete sempre dei poveri comunisti”
– Simone Alliva, newsletter Prima che sia notte
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.